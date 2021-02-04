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  3. Bordeaux Lille maç özeti ve Yusuf Yazıcı'nın golü izle 0-3!

Bordeaux Lille maç özeti ve Yusuf Yazıcı'nın golü izle 0-3!

Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor. Milli oyuncu, Lille-Bordeaux maçında takımının ilk golünü kaydetti.

Bordeaux Lille maç özeti ve Yusuf Yazıcı'nın golü izle 0-3!

Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de gollerine devam ediyor. Milli oyuncu, zorlu Bordeaux deplasmanında takımının ilk golünü kaydederek galibiyette büyük rol oynadı. Lille, Ligue 1'de yoluna lider olarak devam ediyor. 

Lille'in Bordeaux'ya konuk olduğu maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Lille'i 1-0 öne geçirdi. Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Konuk ekip, 66. dakikada Timothy Weah ve 89. dakikada Jonathan David ile iki gol daha buldu ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika oyunda kaldı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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