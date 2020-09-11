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Bordeaux - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Bordeaux - Lyon maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, Bordeaux - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Bordeaux - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Koronavirüs etkisinde devam eden Fransa Ligue 1'de 3. hafta maçları oynanıyor. 3. haftada ligde 2. sırada bulunan Bordeaux, henüz tek maç oynayan ve 3 puanı bulunan Lyon ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Lyon, yarı finalde kupayı kazanan Bayern Münih'e kaybetmişti. Lyon, bu sezonda aynı başarıyı tekrarlamak ve ligde PSG'nin şampiyonluk serisine son vermek istiyor. 

Fransa Ligini takip eden izleyiciler için oldukça merak edilen bir karşılaşma olan Bordeaux - Lyon maçı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Bordeaux - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BORDEAUX - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Bordeaux ve Lyon karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 11 Eylül Cuma günü, saat 22.00'da başlayacak. Stade Matmut-Atlantique'de oynanacak mücadelenin oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. 

HANGİ KANALDA?

Bordeaux - Lyon maçı, Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki yayıncısı olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak. Karşılaşma, saat 22.00'da beIN SPORTS HD 3 ekranlarında izleyicileri bekliyor olacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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