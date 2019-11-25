Bordeaux - Monaco maç sonucu: 2-1Bordeaux - Monaco maç özeti

İki takım Bordeaux - Monaco dün gece karşı karşıya geldi. Dünya devlerinin dostluk maçları tüm heyecanıyla devam ederken sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Bordeaux - Monaco maç sonucu ve Bordeaux - Monaco maç özeti detayları...

Fransa Ligi'nde Monaco, Bordeaux deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü. Konuk ekipte Slimani takımını 1-0 öne geçirmesine karşın hem penaltı yaptırdı hem de oyundan atıldı.

Fransa Ligi'nde üst sıraları zorlayan Bordeaux, Islam Slimani ve Ben Yedder'in taşıdığı Monaco'yu 2-1 yendi. Konuk Monaco, Wissam Ben Yedder-Slimani ortaklığıyla 15. dakikada 1-0 öne geçti. Ben Yedder'in asistini, Cezayirli oyuncu ağlarla buluştururken; bu sezon Monaco formasıyla 7 asist yapan Slimani 5. golünü kaydetti.

Monaco'nun üstünlüğü 14 dakika sürdü. Pablo'nun golüyle Bordeaux, skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi, 67'de Bordeaux penaltı kazandı. Cezasahası ön çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşunü Slimani'nin elle kestiğini işaret eden hakem, beyaz noktayı gösterdi ve golcü oyuncuyu 2. sarı karttan oyun dışı bıraktı.

Bordeaux adına penaltı atışını Nicolas De Preville 69'da gole çevirdi ve ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Takımın en önemli ismi Slimani, hem yenilgiye neden olurken hem de haftaya oynanacak lig lideri PSG karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Kalan dakikalarda iki takımın üda çabası sonuç vermedi ve Bordeaux sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 3 maçta 2. kez sahadan galip ayrılan Bordeaux puanını 22'ye çıkardı. Son 3 maçta 2. kez yenilen Monaco ise 18 puanda kaldı.