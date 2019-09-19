Bordo-Mavililer Avrupa Ligi'nde boy gösteriyor! Maçta ilk gol!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne Getafe deplasmanı ile start veriyor. Takımlar, ikili rekabette ilk kez karşı karşıya gelecek. Maçı akem Matej Jug düdük yönetiyor.

Trabzonspor uzun bir sürenin ardından Avrupa kupalarına katılmayı başardı. Bordo-Mavililer, Getafe deplasmanında kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | Mücadelenin 18. dakikasında Getafe, Angel Rodriguez temsilcimiz Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Garcia'nın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortasına bomboş bir şekilde yükselen Rodriguez'in kafa vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu.

20. dakikada Joao Pereira sağ kanattan Sörloth'a doğru uzun bir taç atışı kullandı. Oluşan karambolde topu ceza sahasında bir anda önünde bulan Sosa'nın vuruşu ise savunmaya çarpıp kornere gitti.

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde Nyom'un sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Uğurcan kontrol etmek isterken sektirdi, ama Pereira topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Mücadelenin 33. dakikasında Gaston Campi, korner atışında rakibi ile sürekli bir gerginlik yaşayınca maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

35. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sörloth hareketlendi. Kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Getafe soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Ayrıntılar geliyor...

*

Getafe - Trabzonspor maçında ilk 11'leri;

GETAFE: Chichizola, Garcia, Bruno, Dakoman, Nyom, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Gallego, Angel.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır; Nóvak, Campi, Hosseini, Joao Pereira; Sosa, Obi Mikel, Doğan Erdoğan; Avdijaj, Sörtloth, Nwakaeme.