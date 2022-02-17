Börekçi-Dükkan Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Börekçi-Dükkan Sahibi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Börekçi-Dükkan Sahibi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Börekçi-Dükkan Sahibi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Börekçi-Dükkan Sahibi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Börekçi-Dükkan Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 Börekçi-Dükkan Sahibi Maaşları

Börekçi-Dükkan Sahibi maaşı ortalama olarak aylık 10150_TL'dir. En düşük Börekçi-Dükkan Sahibi maaşı 8850_TL, En yüksek ise 11450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Börekçi-Dükkan Sahibi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.28

Meslek Adı :

Börekçi-Dükkan Sahibi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek

Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendisine ait işyerinde, börek imal eden veya imal edilmesini sağlayan, çalışan personeli sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Börekçi-Dükkan Sahibi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Yapılacak ürünlerin çeşidine göre hammaddeleri tedarik etmek,

c) Börek üretimini siparişe göre programlamak,

d) Börek imalatını takip ve kontrol etmek,

e) İmalatta yaşanan aksaklıkları gidermek,

f) Böreklerin tüketici beğenisine uygun şekilde sunulmasını sağlamak,

g) Müşterilere almak istedikleri börek çeşitleriyle ilgili bilgi vermek,

h) Böreklerin satışını yapmak/yapılmasını sağlamak,

i) Satılan ürün ile ilgili fatura, yazar kasa vb. fişini kesmek,

j) İşyerinin temizlik ve düzenini sağlamak,

k) Kaliteli ürünü standartta koruyarak tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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