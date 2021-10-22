Borik Asit ne demek, TDK'ya göre Borik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Borik asit ne demek? Borik asit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi borik asit kelimesi. Peki borik asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre borik asit nedir, borik asit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BORİK ASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Borik asit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre borik asit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik

