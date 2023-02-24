Borimir Karamfilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borimir Karamfilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borimir Karamfilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borimir Karamfilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borimir Karamfilov 13 Mayıs 1995 tarihinde Devin şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Боримир Асенов Карамфилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borimir Karamfilov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M28 Sports Ltd. yapmaktadır. Borimir Karamfilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borimir Karamfilov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borimir Karamfilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borimir Karamfilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borimir Karamfilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borimir Karamfilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Rakovski 2011

1 Temmuz 2014 yılında Botev U19

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2016 yılında Oborishte

1 Ocak 2018 yılında Nesebar

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

1 Ocak 2020 yılında Borislav

1 Ocak 2021 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Borimir Karamfilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borimir Karamfilov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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