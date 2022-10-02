Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği görev tanımı nedir, Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği ne iş yapar, Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Tanımı;

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Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2022 Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşları

Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.05

Meslek Adı :

Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçalar üzerindeki silindirik delikleri hizalayıp döner bir bıçakla eşit çaplarda genişleten ve mükerrer işe göre ayarlanmış olan elektrikli bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boring Matkap Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal parçaları tezgah tablasındaki bağlama aparatına takmak,

b) Tezgahı çalıştırarak döner bıçağa devir vermek,

c) Bıçağı metale daldırmak için el çarklarını kullanmak ve otomatik kontrolleri çalıştırmak,

d) Matkap ucuna sevk edilen sabunlu suyun akışını kontrol etmek,

e) Delme işleminin seyrini takip etmek,

f) Delme işleminin bitiminde tezgahı durdurmak ve metal parçayı tezgahtan almak,

g) Parçayı ölçme aletleriyle kontrol etmek,

h) Hatalarını bildirmek ve gerekirse işlemi diğer metal parçalar üzerinde tekrar edebilmek,

i) Tezgahın basit ayarlarını yapabilmek,

j) Bıçaklarını değiştirebilmek ve tezgahı temizleyip yağlayabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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