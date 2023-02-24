Boris Andric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Andric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Andric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Andric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Andric 30 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Boris Andrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Andric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Andric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Andric'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Andric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Andric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Andric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Andric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2021 yılında Drina Zvornik

3 Temmuz 2022 yılında Po­dri­nje

Boris Andric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Andric şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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