Boris Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Babic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Babic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boris Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Boris Babic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Babic 10 Kasım 1997 tarihinde Walenstadt şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Babic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heusler Werthmüller Heitz yapmaktadır. Boris Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Babic'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Boris Babic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borisbabic34/

Boris Babicboyu ve yaşı kaç

Boris Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Boris Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Boris Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Gallen U21

6 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

8 Ocak 2016 yılında St. Gallen U21

1 Ocak 2017 yılında FC St. Gallen

16 Mart 2018 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2019 yılında FC St. Gallen

5 Temmuz 2022 yılında FC Lugano

Boris Babic kimdir

Boris Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Babic şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Walenstadt, FC Sargans, FC Grabs, FC St. Gallen

Boris Babic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Boris Babic nereli

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