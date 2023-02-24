Boris Bacak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Bacak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Bacak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Bacak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Bacak 17 Nisan 1987 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Bacak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Bacak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Boris Bacak'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Bacak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Bacak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Bacak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Bacak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Siroki Brijeg

1 Kasım 2010 yılında Damash Doroud

30 Haziran 2011 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2011 yılında HNK Capljina

30 Haziran 2012 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2012 yılında GOSK Gabela

31 Aralık 2012 yılında Siroki Brijeg

15 Ocak 2013 yılında Br. Mostar

30 Haziran 2013 yılında Siroki Brijeg

30 Ağustos 2013 yılında Mlad. Prolozac

3 Ağustos 2015 yılında NK Dugopolje

2 Ağustos 2016 yılında HSK Posusje

21 Temmuz 2017 yılında Mlad. Prolozac

1 Temmuz 2020 yılında HSK Posusje

Boris Bacak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Bacak şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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