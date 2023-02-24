Boris Bacak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Bacak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Bacak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Bacak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Boris Bacak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Bacak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Bacak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Bacak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Bacak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Bacak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Bacak 17 Nisan 1987 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Bacak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Bacak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Boris Bacak'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Bacak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Bacak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Boris Bacak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Bacak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Siroki Brijeg

1 Kasım 2010 yılında Damash Doroud

30 Haziran 2011 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2011 yılında HNK Capljina

30 Haziran 2012 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2012 yılında GOSK Gabela

31 Aralık 2012 yılında Siroki Brijeg

15 Ocak 2013 yılında Br. Mostar

30 Haziran 2013 yılında Siroki Brijeg

30 Ağustos 2013 yılında Mlad. Prolozac

3 Ağustos 2015 yılında NK Dugopolje

2 Ağustos 2016 yılında HSK Posusje

21 Temmuz 2017 yılında Mlad. Prolozac

1 Temmuz 2020 yılında HSK Posusje

Boris Bacak kimdir

Boris Bacak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Bacak şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Boris Bacak nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi