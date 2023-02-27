Boris Bassene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Bassene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Bassene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Bassene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Bassene 16 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Boris Olivier Tiotio Bassene şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Bassene Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Boris Bassene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Bassene'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Bassene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Bassene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Bassene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Bassene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Atert Bissen

1 Temmuz 2019 yılında Muhlenbach

1 Temmuz 2020 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2021 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Boris Bassene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Bassene şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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