Boris Cmiljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Cmiljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Cmiljanic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Cmiljanic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boris Cmiljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Cmiljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Cmiljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Cmiljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Cmiljanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Cmiljanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Cmiljanic 17 Mart 1996 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Boris Cmiljanić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Cmiljanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Boris Cmiljanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Cmiljanic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Cmiljanic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bcmiljanic96/

Boris Cmiljanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Cmiljanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Boris Cmiljanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Cmiljanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2014 yılında PSV U21

4 Temmuz 2016 yılında SD Huesca

16 Ocak 2017 yılında Atl. Levante

30 Haziran 2017 yılında SD Huesca

13 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2018 yılında Slo. Bratislava

2 Ağustos 2019 yılında Admira Wacker

21 Şubat 2020 yılında Slo. Bratislava

26 Şubat 2020 yılında Zlate Moravce

11 Temmuz 2020 yılında Slo. Bratislava

5 Şubat 2021 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında FK Decic Tuzi

Boris Cmiljanic kimdir

Boris Cmiljanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Cmiljanic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Buducnost Podgorica

Boris Cmiljanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U19 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Boris Cmiljanic nereli

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