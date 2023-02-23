Boris Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Dimitrov 29 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борис Александров Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Dimitrov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dunav

16 Ağustos 2020 yılında Sl. Sofia U19

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Sofia

17 Şubat 2023 yılında Sportist Svoge

30 Haziran 2023 yılında Slavia Sofia

Boris Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Dimitrov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Boris Dimitrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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