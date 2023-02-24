Boris Dosljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Dosljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Dosljak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Dosljak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Dosljak 4 Haziran 1989 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Boris Došljak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Dosljak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Dosljak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Dosljak'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Dosljak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Dosljak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Dosljak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Dosljak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zeta Golubovac

1 Eylül 2014 yılında Widzew Lodz

2 Şubat 2015 yılında Sloboda Uzice

4 Ağustos 2015 yılında FK Bokelj

3 Şubat 2016 yılında FK Lovcen

12 Ocak 2017 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2017 yılında FK Iskra

24 Ocak 2018 yılında KÍ Klaksvík

11 Ocak 2022 yılında Arsenal Tivat

Boris Dosljak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Dosljak şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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