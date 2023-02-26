Boris Enow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Enow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Enow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Enow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Enow 30 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Boris Takang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Enow Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Boris Enow'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Enow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Enow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Enow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Enow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto B

20 Temmuz 2020 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Netanya

Boris Enow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Enow şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Boris Enow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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