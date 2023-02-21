Boris Essele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Essele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Essele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Essele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boris Essele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Essele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Essele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Essele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Essele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Essele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Essele 25 Ocak 2000 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Boris Junior Essele şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Essele Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bernard Collignon yapmaktadır. Boris Essele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Boris Essele'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Essele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Essele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Boris Essele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Essele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2019 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2020 yılında Olymp. Lyon B

16 Temmuz 2020 yılında Bourg-en-Bresse

30 Haziran 2021 yılında Olymp. Lyon B

9 Eylül 2021 yılında MFK Vyskov

Boris Essele kimdir

Boris Essele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Essele şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

N.K.U.F.O Academy Sports

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Boris Essele nereli

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