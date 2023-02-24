Boris İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris İvanov 12 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борис Иванов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris İvanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris İvanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Boris İvanov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Strumska Slava

4 Ocak 2022 yılında CSKA 1948 II

6 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

4 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Boris İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris İvanov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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