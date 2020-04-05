Boris Johnson hastaneye kaldırıldı! Koronavirüse yakalanmıştı

İngiliz Başbakanı'ndan kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan lider, hastaneye kaldırıldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, 10 gün önce corona testinin sonucu pozitif çıkan Boris Johnson, evinde karantina altına alınmıştı. Johnson’ın akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Başbakan Johnson’ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonraki günlerde virüs semptomlarını göstermeye devam etti.

Doktorunun tavsiyesi üzerine Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

ÖNLEM ADIMI

Açıklamada, “Başbakanın virüs taşıdığı tespit edildikten itibaren geçen 10 gün içinde sürekli corona virüsü semptomları devam ettiği için bu bir önlem adımıdır” denildi.

Açıklamada Başbakan Johnson’ın İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ettiği aktarılarak, “Başbakan, NHS personeline inanılmaz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve halkı hükümetin evde kalma, NHS’yi koruma ve hayat kurtarmaya yönelik tavsiyelerine uymaya devam etmesini istiyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü sosyal medya hesabı Twitter’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Johnson, “Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var” ifadelerini kullanmıştı.