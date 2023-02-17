Boris Kamneng Djoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Kamneng Djoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Kamneng Djoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Kamneng Djoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Kamneng Djoum 13 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Boris Bleriot Kamneng Djoum şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Kamneng Djoum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Kamneng Djoum, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Kamneng Djoum'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Kamneng Djoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Kamneng Djoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Boris Kamneng Djoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Kamneng Djoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Berchem Sport

1 Temmuz 2018 yılında FC Knokke

1 Temmuz 2019 yılında La Louvière

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

Boris Kamneng Djoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Kamneng Djoum şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.