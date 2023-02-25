Boris Konevega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Konevega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Konevega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Konevega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Konevega 6 Ağustos 1995 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Коневега Борис Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Konevega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Konevega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 30 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Boris Konevega'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Konevega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/konevega6/

Boris Konevega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Konevega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Konevega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Konevega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dynamo Brest

1 Mart 2017 yılında Volna Pinsk

1 Şubat 2018 yılında Rukh

20 Şubat 2020 yılında Granit

17 Nisan 2020 yılında FK Malorita

30 Nisan 2021 yılında Niva Dolbizno

Boris Konevega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Konevega şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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