Boris Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Krastev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Krastev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Krastev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Krastev 8 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борис Красенов Кръстев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Krastev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Krastev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kostinbrod futbol takımında oynamaktadır. Kostinbrod takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Krastev'nin Kostinbrod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Krastev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Krastev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Krastev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Krastev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

1 Şubat 2023 yılında Kostinbrod

Boris Krastev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Krastev şuan Kostinbrod takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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