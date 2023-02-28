Boris Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Krstic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Boris Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Krstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Krstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Krstic 25 Haziran 2003 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Krstic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Boris Krstic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Krstic'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Boris Krstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Krstic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Boris Krstic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Krstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U17

17 Ağustos 2018 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

28 Temmuz 2022 yılında MSK Zilina B

Boris Krstic kimdir

Boris Krstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Krstic şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Boris Krstic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Boris Krstic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Rahim İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahim İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rahim İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahim İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossam Abdelmaguid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Abdelmaguid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossam Abdelmaguid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Abdelmaguid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Holly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Holly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Holly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Holly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamza Mathlouthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Mathlouthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamza Mathlouthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Mathlouthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi