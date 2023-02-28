Boris Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Krstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Krstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Krstic 25 Haziran 2003 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Krstic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Boris Krstic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Krstic'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Boris Krstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Krstic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Krstic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Krstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U17

17 Ağustos 2018 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

28 Temmuz 2022 yılında MSK Zilina B

Boris Krstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Krstic şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Boris Krstic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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