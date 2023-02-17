Boris Kudimbana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Kudimbana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Kudimbana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Kudimbana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Kudimbana 27 Mayıs 1996 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Boris David Kudimbana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Kudimbana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Kudimbana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Boris Kudimbana'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Boris Kudimbana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Kudimbana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Kudimbana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Kudimbana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KVW Zaventem

1 Temmuz 2016 yılında FC Pepingen

1 Temmuz 2017 yılında KSV Temse

2 Ağu 2019 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ağu 2021 yılında KVC Winkel Sp.

Boris Kudimbana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Kudimbana şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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