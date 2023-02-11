Boris Magnago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Magnago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Magnago kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Magnago ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boris Magnago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Magnago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Boris Magnago

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Magnago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Magnago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Magnago 5 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Boris Emiliano Magnago şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Magnago Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Boris Magnago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Magnago'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Magnagoboyu ve yaşı kaç

Boris Magnago Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Boris Magnago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Boris Magnago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Magnago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cipolletti

2 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Boris Magnago kimdir

Boris Magnago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Magnago şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Boris Magnago nereli

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