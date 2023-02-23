Boris Moltenis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Moltenis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Moltenis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Moltenis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boris Moltenis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Moltenis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Moltenis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Moltenis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Moltenis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Moltenis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Moltenis 8 Mayıs 1999 tarihinde Belfort şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Moltenis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Moltenis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Moltenis'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Moltenis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bm972/

Boris Moltenis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Moltenis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Boris Moltenis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Moltenis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

23 Temmuz 2021 yılında US Boulogne

31 Ağustos 2022 yılında Wisla Krakow

Boris Moltenis kimdir

Boris Moltenis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Moltenis şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andelnans (2008–2011)
ASM Belfort (2011–2014)
FC Sochaux-Montbéliard (2014–2018)

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Boris Moltenis nereli

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