Boris Ostojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Ostojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Ostojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Ostojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Ostojic 2 Ekim 1997 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Boris Ostojić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Ostojic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Ostojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Boris Ostojic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Ostojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Ostojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Ostojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Ostojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında Kozara Gradiska

1 Temmuz 2019 yılında Sloga United

2 Ekim 2020 yılında FK Laktasi

Boris Ostojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Ostojic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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