Boris Pankratov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Pankratov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Pankratov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Pankratov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Boris Pankratov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Pankratov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Pankratov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Pankratov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Pankratov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Pankratov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Pankratov 30 Aralık 1982 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Панкратов Борис Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Pankratov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Pankratov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Pankratov'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Pankratov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borik30/

Boris Pankratov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Pankratov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Boris Pankratov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Pankratov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında Dnepr-Transmash

1 Ocak 2000 yılında Shklov

1 Ocak 2005 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Minsk

10 Mart 2009 yılında Granit

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2010 yılında Dnepr Mogilev

25 Ocak 2012 yılında Neman Grodno

14 Ocak 2013 yılında Dnepr Mogilev

4 Şubat 2015 yılında Belshina

1 Şubat 2017 yılında FK Slutsk

25 Ocak 2021 yılında Isloch

20 Ocak 2022 yılında FK Slutsk

Boris Pankratov kimdir

Boris Pankratov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Pankratov şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Boris Pankratov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Jie Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jie Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jie Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jie Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Velisevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Velisevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Velisevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Velisevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yi Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yi Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yi Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yi Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musa İsah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa İsah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musa İsah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa İsah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi