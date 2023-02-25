Boris Pankratov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Pankratov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Pankratov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Pankratov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Pankratov 30 Aralık 1982 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Панкратов Борис Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Pankratov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Pankratov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Pankratov'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Pankratov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borik30/

Boris Pankratov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Pankratov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Pankratov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Pankratov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında Dnepr-Transmash

1 Ocak 2000 yılında Shklov

1 Ocak 2005 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Minsk

10 Mart 2009 yılında Granit

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2010 yılında Dnepr Mogilev

25 Ocak 2012 yılında Neman Grodno

14 Ocak 2013 yılında Dnepr Mogilev

4 Şubat 2015 yılında Belshina

1 Şubat 2017 yılında FK Slutsk

25 Ocak 2021 yılında Isloch

20 Ocak 2022 yılında FK Slutsk

Boris Pankratov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Pankratov şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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