Boris Smiljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Smiljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Smiljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Smiljkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boris Smiljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Smiljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Smiljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Smiljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Smiljkovic 18 Ocak 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Smiljkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Smiljkovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Boris Smiljkovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Smiljkovicboyu ve yaşı kaç

Boris Smiljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Smiljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2019 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U17

1 Ağustos 2020 yılında Vojvodina U17

12 Mart 2021 yılında Radn. Nis U19

Boris Smiljkovic kimdir

Boris Smiljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Smiljkovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Boris Smiljkovic nereli

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