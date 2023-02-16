Boris Tashchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Tashchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boris Tashchy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Tashchy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boris Tashchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Tashchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Tashchy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Tashchy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Tashchy 26 Temmuz 1993 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тащи Борис Борисович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Tashchy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Boris Tashchy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Tashchy'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Tashchy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/boris_tashchy/

Boris Tashchyboyu ve yaşı kaç

Boris Tashchy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Tashchy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Boris Tashchy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Tashchy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Chornomorets II

1 Temmuz 2010 yılında Chornomorets

22 Ağu 2011 yılında Olimps Riga

23 Ağu 2011 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2012 yılında Chornomorets

31 Mayıs 2013 yılında Dinamo M II

5 Ağu 2013 yılında Goverla II

30 Haziran 2014 yılında Dinamo M II

31 Ağu 2014 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2014 yılında Stuttgart II

11 Şubat 2016 yılında Stuttgart

22 Şubat 2017 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2017 yılında Stuttgart

4 Temmuz 2017 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2019 yılında St. Pauli

5 Mart 2021 yılında Pohang Steelers

17 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2022 yılında Aue

Boris Tashchy kimdir

Boris Tashchy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Tashchy şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chornomorets Odessa (2005-2009)

Boris Tashchy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Boris Tashchy nereli

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