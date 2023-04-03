Boris Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Boris Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Todorovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.