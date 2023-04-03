Boris Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Todorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Boris Todorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Boris Todorovic 27 Nisan 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Boris Todorovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Todorovic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Todorovic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Boris Todorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Boris Todorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ağustos 2021 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2022 yılında Čukarički U19
Boris Todorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Boris Todorovic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.