Boris Tyutyukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Tyutyukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Tyutyukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Tyutyukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Tyutyukov 28 Ekim 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борис Павлов Тютюков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Tyutyukov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talented footballers Ltd yapmaktadır. Boris Tyutyukov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Tyutyukov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Tyutyukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Tyutyukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Tyutyukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Tyutyukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2016 yılında Vitosha

31 Aralık 2016 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2017 yılında Pomorie

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2021 yılında Sozopol

8 Ocak 2022 yılında Minyor Pernik

30 Ocak 2023 yılında Pirin

Boris Tyutyukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Tyutyukov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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