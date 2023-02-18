Boris Velimirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Velimirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Velimirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Velimirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Velimirovic 8 Eylül 2001 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Борис Велимировић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Velimirovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Velimirovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Velimirovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Velimirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Velimirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Velimirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Velimirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kolubara

11 Ocak 2021 yılında Javor-Matis

10 Şubat 2023 yılında FK Indjija

Boris Velimirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Velimirovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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