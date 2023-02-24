Boris Zizak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Zizak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Zizak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Zizak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Zizak 4 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Žižak Boris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Zizak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Zizak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına - tarihinde katılmıştır. Boris Zizak'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Zizak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Zizak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Zizak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Zizak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Zizak şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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