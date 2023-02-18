Borisav Burmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borisav Burmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borisav Burmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borisav Burmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borisav Burmaz 21 Nisan 2001 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Бурмаз şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borisav Burmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Borisav Burmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borisav Burmaz'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Borisav Burmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borisavburmaz13/

Borisav Burmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borisav Burmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borisav Burmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borisav Burmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız

14 Temmuz 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

10 Şubat 2022 yılında Graficar

1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

Borisav Burmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borisav Burmaz şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Borisav Burmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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