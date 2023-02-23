Borislav Damyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Damyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borislav Damyanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Borislav Damyanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Borislav Damyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Damyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borislav Damyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Damyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Damyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Damyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Damyanov 11 Nisan 1998 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Даниелов Дамянов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Damyanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borislav Damyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Borislav Damyanov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borislav Damyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Damyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Borislav Damyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Damyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2016 yılında Montana

1 Temmuz 2020 yılında Kariana Erden

1 Ocak 2021 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Ocak 2022 yılında Montana

Borislav Damyanov kimdir

Borislav Damyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Damyanov şuan Montana takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Borislav Damyanov nereli

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