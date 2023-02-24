Borislav Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Donchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Donchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Donchev 13 Kasım 2003 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Радков Дончев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Donchev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borislav Donchev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borislav Parvomay futbol takımında oynamaktadır. Borislav Parvomay takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Borislav Donchev'nin Borislav Parvomay ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borislav Donchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Donchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Borislav Donchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Donchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2022 yılında Borislav

30 Haziran 2022 yılında Maritsa

1 Temmuz 2022 yılında Borislav

5 Ocak 2023 yılında Maritsa

1 Şubat 2023 yılında Borislav

Borislav Donchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Donchev şuan Borislav Parvomay takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.