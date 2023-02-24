Borislav Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Nikolov 3 Şubat 1992 tarihinde Radomir şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Руменов Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Nikolov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borislav Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Borislav Nikolov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borislav Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borislav Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2010 yılında CSKA-Sofia II

1 Ağustos 2011 yılında Akademik Sofia

1 Haziran 2012 yılında CSKA-Sofia II

1 Ağustos 2012 yılında Marek Dupnitsa

1 Temmuz 2015 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Strumska Slava

Borislav Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Nikolov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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