Borislav Rupanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Rupanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Rupanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Rupanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Rupanov 1 Ağustos 2004 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Иванов Рупанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Rupanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borislav Rupanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia II futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borislav Rupanov'nin Levski Sofia II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borislav Rupanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Rupanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borislav Rupanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Rupanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia II

Borislav Rupanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Rupanov şuan Levski Sofia II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Borislav Rupanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fc Pirin BlagoevgradFc Vitosha 2013

Bulgaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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