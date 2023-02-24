Borislav Stoychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Stoychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borislav Stoychev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Borislav Stoychev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Borislav Stoychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Stoychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borislav Stoychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Stoychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Stoychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Stoychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Stoychev 26 Kasım 1986 tarihinde Haskovo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Стойчев Христов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Stoychev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CDS Soccer Inc. yapmaktadır. Borislav Stoychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 23 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Borislav Stoychev'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borislav Stoychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Stoychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Borislav Stoychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Stoychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2003 yılında Haskovo

1 Ocak 2006 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2008 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2009 yılında Neftochimik

1 Aralık 2009 yılında Chern. Burgas

1 Ocak 2010 yılında Sliven

1 Temmuz 2010 yılında Lyubimets

1 Ocak 2011 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2013 yılında Beroe

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

11 Eylül 2015 yılında Atromitos Athen

17 Şubat 2016 yılında Cherno More

28 Temmuz 2016 yılında Ethnikos

13 Ocak 2018 yılında Arda Kardzhali

6 Şubat 2019 yılında Montana

23 Ağustos 2019 yılında Sportist Svoge

Borislav Stoychev kimdir

Borislav Stoychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Stoychev şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Borislav Stoychev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Adeshina Fatai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeshina Fatai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adeshina Fatai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeshina Fatai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasil Nankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Nankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasil Nankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Nankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"