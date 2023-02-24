Borislav Stoychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Stoychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Stoychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Stoychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Stoychev 26 Kasım 1986 tarihinde Haskovo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Стойчев Христов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Stoychev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CDS Soccer Inc. yapmaktadır. Borislav Stoychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 23 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Borislav Stoychev'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borislav Stoychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Stoychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borislav Stoychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Stoychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2003 yılında Haskovo

1 Ocak 2006 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2008 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2009 yılında Neftochimik

1 Aralık 2009 yılında Chern. Burgas

1 Ocak 2010 yılında Sliven

1 Temmuz 2010 yılında Lyubimets

1 Ocak 2011 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2013 yılında Beroe

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

11 Eylül 2015 yılında Atromitos Athen

17 Şubat 2016 yılında Cherno More

28 Temmuz 2016 yılında Ethnikos

13 Ocak 2018 yılında Arda Kardzhali

6 Şubat 2019 yılında Montana

23 Ağustos 2019 yılında Sportist Svoge

Borislav Stoychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Stoychev şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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