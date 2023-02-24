Borislav Trendafilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Trendafilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Trendafilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Trendafilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Trendafilov 29 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Венциславов Трендафилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Trendafilov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borislav Trendafilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Borislav Trendafilov'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borislav Trendafilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Trendafilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borislav Trendafilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Trendafilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Etar

30 Ocak 2023 yılında Sozopol

Borislav Trendafilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Trendafilov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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