Borislav Tsonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Tsonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Tsonev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Borislav Tsonev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Borislav Tsonev 29 Nisan 1995 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Александров Цонев şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Borislav Tsonev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Panonia Football Agency yapmaktadır. Borislav Tsonev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Borislav Tsonev'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Borislav Tsonev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/b10tsonev/
Borislav Tsonev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Borislav Tsonev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Borislav Tsonev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Borislav Tsonev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2012 yılında Levski Sofia
11 Ekim 2016 yılında Beroe
14 Şubat 2019 yılında Inter Zapresic
3 Eylül 2020 yılında Levski Sofia
14 Ocak 2022 yılında Chornomorets
28 Şubat 2022 yılında Slavia Sofia
30 Haziran 2022 yılında Chornomorets
21 Ağustos 2022 yılında DL Pro
Borislav Tsonev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Borislav Tsonev şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Pirin Blagoevgrad (2005-2009), Levski Sofia (2009-2013)
Borislav Tsonev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Bulgaristan takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Bulgaristan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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