Borja Baston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Baston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Baston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Baston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Baston 25 Ağu 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borja González Tomás şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Baston Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Borja Baston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Borja Baston'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Borja Baston Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BorjaBaston

Borja Baston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borja Baston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Borja Baston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Baston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2011 yılında Atlético Madrid

1 Ağu 2011 yılında Real Murcia

30 Haziran 2012 yılında Atlético Madrid

29 Ağu 2012 yılında SD Huesca

30 Haziran 2013 yılında Atlético Madrid

26 Ağu 2013 yılında Dep. La Coruña

27 Ağu 2014 yılında Atlético Madrid

28 Ağu 2014 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2015 yılında Atlético Madrid

31 Temmuz 2015 yılında Eibar

30 Haziran 2016 yılında Atlético Madrid

11 Ağu 2016 yılında Swansea

4 Temmuz 2017 yılında Málaga CF

30 Haziran 2018 yılında Swansea

16 Temmuz 2018 yılında Alavés

30 Haziran 2019 yılında Swansea

31 Ocak 2020 yılında Aston Villa

6 Eylül 2020 yılında CD Leganés

11 Ağu 2021 yılında Real Oviedo

Borja Baston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Baston şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Borja Baston Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 12 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.