Borja Galan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Galan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Galan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Galan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Galan 26 Nisan 1993 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Borja Galán González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Galan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Borja Galan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Borja Galan'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Borja Galan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borja_galan/

Borja Galan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borja Galan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borja Galan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Galan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid B

7 Temmuz 2015 yılında Getafe CF B

15 Temmuz 2016 yılında Deportivo B

5 Temmuz 2018 yılında Alcorcón

8 Temmuz 2019 yılında Dep. La Coruña

31 Ocak 2020 yılında Racing

21 Temmuz 2020 yılında Dep. La Coruña

31 Ağustos 2021 yılında UD Logroñés

13 Ocak 2022 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2023 yılında Odra Opole

Borja Galan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Galan şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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