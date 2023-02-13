Borja Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borja Garces kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Borja Garces ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Borja Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Borja Garces

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Garces 6 Ağu 1999 tarihinde Melilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borja Garcés Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Garces Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Borja Garces, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borja Garces'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Borja Garces Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/borjagarces9

http://www.instagram.com/borjagarces9/

Borja Garcesboyu ve yaşı kaç

Borja Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borja Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Borja Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid B

15 Ocak 2021 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Madrid

12 Ağu 2021 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

20 Temmuz 2022 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Borja Garces kimdir

Borja Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Garces şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gimnástico Melilla
Rusadir (2015–2016)
Atlético Madrid (2016–2018)

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Borja Garces nereli

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