Borja Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Garcia 2 Kasım 1990 tarihinde Torremocha de Jarama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borja García Freire şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borja Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Borja Garcia'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Borja Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borja Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Borja Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2009 yılında Rayo B

1 Temmuz 2010 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2011 yılında Córdoba CF

31 Temmuz 2012 yılında RM Kastilya

7 Ağu 2014 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında RM Kastilya

26 Ağu 2015 yılında Girona FC

15 Eylül 2020 yılında SD Huesca

3 Eylül 2021 yılında Girona FC

Borja Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Garcia şuan Girona FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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