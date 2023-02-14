Borja Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Gonzalez 17 Kasım 1995 tarihinde Pinto şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borja González Tejada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Gonzalez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Borja Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borja Gonzalez'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Borja Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borja Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borja Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2014 yılında CA Pinto

1 Şubat 2015 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

30 Ocak 2019 yılında UD Sanse

30 Haziran 2019 yılında San Luis

24 Temmuz 2019 yılında Las Rozas CF

1 Temmuz 2020 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2022 yılında Burgos CF

Borja Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Gonzalez şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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