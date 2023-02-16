Borja Mayoral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Mayoral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borja Mayoral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Borja Mayoral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Borja Mayoral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Mayoral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Mayoral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Mayoral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Mayoral 5 Nisan 1997 tarihinde Parla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Borja Mayoral Moya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Mayoral Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Borja Mayoral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Borja Mayoral'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Borja Mayoral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mayoral_Borja

http://www.instagram.com/borjitamayoral/

http://www.facebook.com/BMayoralOficial/

Borja Mayoralboyu ve yaşı kaç

Borja Mayoral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borja Mayoral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Borja Mayoral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Mayoral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2016 yılında Real

22 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg

30 Haziran 2017 yılında Real

31 Ağu 2018 yılında Levante

30 Haziran 2019 yılında Real

29 Temmuz 2019 yılında Levante

20 Temmuz 2020 yılında Real

2 Ekim 2020 yılında Roma

13 Ocak 2022 yılında Getafe

29 Haziran 2022 yılında Roma

30 Haziran 2022 yılında Real

1 Ağu 2022 yılında Getafe

Borja Mayoral kimdir

Borja Mayoral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Mayoral şuan Getafe takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AD Parla (2004-2007), Real Madrid (2007-2015)

Borja Mayoral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 16 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Borja Mayoral nereli

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