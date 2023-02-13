Borja Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Sanchez 26 Şubat 1996 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borja Sánchez Laborde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Sanchez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Borja Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Borja Sanchez'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Borja Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borja Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Borja Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Oviedo Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

29 Temmuz 2015 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2016 yılında RM Kastilya

31 Ocak 2017 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

4 Ağu 2017 yılında Oviedo Vetusta

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2018 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2019 yılında Real Oviedo

Borja Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Sanchez şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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