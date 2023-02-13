Borja Valle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Valle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borja Valle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Borja Valle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Borja Valle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja Valle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Borja Valle

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja Valle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja Valle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja Valle 9 Temmuz 1992 tarihinde Ponferrada şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borja Valle Balonga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja Valle Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Borja Valle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borja Valle'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Borja Valle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borjavalle12/

Borja Valleboyu ve yaşı kaç

Borja Valle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borja Valle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Borja Valle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja Valle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ponferradina

26 Ocak 2012 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2012 yılında Ponferradina

16 Ağu 2012 yılında Ourense

30 Haziran 2013 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2013 yılında Ourense

1 Temmuz 2014 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

18 Ocak 2017 yılında Elche CF

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

4 Eylül 2020 yılında FC Dinamo

4 Ocak 2021 yılında Real Oviedo

26 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

4 Ocak 2022 yılında Alcorcón

7 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Borja Valle kimdir

Borja Valle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja Valle şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Borja Valle nereli

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